100 очков набрали россиянки в 17-м туре турецкой Лиги Султанлар

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В Турции завершился 17-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 100 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 2:3 (22:25, 20:25, 25:14, 25:22, 8:15) уступил «Арас Карго». Лазарева набрала 40 очков и стала самым результативным игроком встречи, Курило принесла команде 17 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 2:3 (25:21, 23:25, 25:18, 18:25, 13:15) уступил «Зерен Спору» Елизаветы Кочуриной. Маркова набрала 18 очков, Кочурина – девять.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Бешикташем» со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 28:26). Россиянка в свой день рождения набрала 16 очков и стала самым результативным игроком матча.

После 17-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сохранили первое и третье места в турнирной таблице соответственно. «Кузейбору» Лазаревой и Курило и «Зерен Спор» Кочуриной поменялись местами. Теперь «Кузейбору» занимает седьмое, а «Зерен Спор» – шестое место.