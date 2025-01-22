Волейболистка Есения Мишагина перешла в «Ленинградку»

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира российская волейболистка Есения Мишагина перешла в санкт-петербургский клуб «Ленинградка», расторгнув контракт с «Тулицей» по обоюдному согласию сторон.

С 2022 года Есения Мишагина выступала за команду «Тулица». В текущем сезоне за «Тулицу» провела 16 матчей и набрала 36 очков.

С 2016 года по 2021 год Есения Мишагина выступала за дубль ЖВК «Динамо Краснодар» в молодёжной лиге чемпионата России. С 2017 года играла за основной состав. В 2019 году она выступала за молодёжную сборную России, с которой выиграла бронзовые награды чемпионата мира U20 в Мексике.