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Волейболистка Есения Мишагина перешла в «Ленинградку»

Волейболистка Есения Мишагина перешла в «Ленинградку»
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Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира российская волейболистка Есения Мишагина перешла в санкт-петербургский клуб «Ленинградка», расторгнув контракт с «Тулицей» по обоюдному согласию сторон.

С 2022 года Есения Мишагина выступала за команду «Тулица». В текущем сезоне за «Тулицу» провела 16 матчей и набрала 36 очков.

С 2016 года по 2021 год Есения Мишагина выступала за дубль ЖВК «Динамо Краснодар» в молодёжной лиге чемпионата России. С 2017 года играла за основной состав. В 2019 году она выступала за молодёжную сборную России, с которой выиграла бронзовые награды чемпионата мира U20 в Мексике.

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