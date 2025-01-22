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Кошелева — о совете Зе Роберто: эти три года в Италии изменили мою жизнь

Кошелева — о совете Зе Роберто: эти три года в Италии изменили мою жизнь
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Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы российская волейболистка Татьяна Кошелева рассказала, как совет бразильского волейбольного тренера Зе Роберто изменил её жизнь. Об этом спортсменка сообщила на совой страничке в социальных сетях.

«Если бы вы только могли увидеть радость в моих глазах, когда Зе Роберто вошёл в наш зал! Легендарный тренер с огромным талантом, богатым опытом и большим сердцем!

Позвольте поделиться секретом: в 2021 году, во время Лиги наций в Римини, он сказал мне: «Коша, поезжай в Пезаро, ты будешь очень счастлива там!» Услышав его слова, я приняла решение присоединиться к «Валлефолье». Эти три года в Италии изменили мою жизнь, и теперь Пезаро — мой дом. И да, я действительно счастлива. Чувства и душа не имеют национальности!

Спасибо, Зе Роберто, за всё, что ты сделал и продолжаешь делать для волейбола, и спасибо за то, что ты невероятный человек!» — написала Кошелева.

Кошелева выступала за ВК «Валлефолья» с 2021 по 2024 год. В 2024 году она объявила о завершении игровой карьеры. Назначена менеджером ВК «Валлефолья» (Италия), где стала курировать молодёжный сектор клуба.

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