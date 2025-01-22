Никола Грбич: у меня нет разрешения работать в Польше, России и Италии

Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Никола Грбич рассказал, готов ли он вновь возглавить какой-либо клуб и совмещать две должности. Напомним, Польша лидирует в мировом рейтинге национальных команд.

«Конечно, вернуться к работе в клубе можно. Я договорился с польской федерацией волейбола, что я могу сделать это без проблем в любое время. У меня нет разрешения работать в Польше, России и Италии. В Италии, например, были введены штрафы, и если бы какой-нибудь тренер хотел совмещать работу в клубе с работой в сборной, то ему пришлось бы заплатить несколько сотен тысяч евро штрафа. На данный момент возвращение в итальянскую лигу вряд ли возможно, и клубы осознают это и даже не пытаются начать переговоры.

Я мог бы работать в клубах из Турции, Греции или Японии, но я сказал своему менеджеру, что пока мне это неинтересно. Скорее всего, я буду искать клуб только на следующий сезон. Мой сын скоро поступит в университет США, поэтому я хочу провести с ним как можно больше времени», – приводит слова Грбича польский спортивный портал sportowefakty.wp.pl.