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«Я не поеду на Игры в Лос-Анджелесе». Гребенников — о своём будущем в национальной команде

«Я не поеду на Игры в Лос-Анджелесе». Гребенников — о своём будущем в национальной команде
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Двукратный олимпийский чемпион из Франции либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников рассказал об ожидании чемпионата мира после победы на Олимпийских играх в Париже, а также поделился планами на следующие Игры.

«Мне ужасно хочется воссоединиться с парнями, пережить с ними похожие эмоции. У меня возникло искушение сказать «стоп», но сейчас… Я не поеду на Игры в Лос-Анджелесе, но следующим летом, если все поедут… Я не хочу сожалеть. Так что смотреть по телевизору, как приятели веселятся без меня, – нет, спасибо!

Дальше всё зависит от того, как будет работать команда. Также необходимо оставить место для молодёжи, как это сделал Филипп Блен со мной и другими, вызвав нас в сборную в возрасте 18 или 19 лет», – приводит слова Гребенникова французское издание L'Equipe.

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