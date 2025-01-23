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Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 января

Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 января
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Сегодня, 23 января, состоялся один матч 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур. Результаты 23 января:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:27, 18:25, 26:24, 26:28).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Календарь женской Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2024/2025

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

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