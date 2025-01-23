Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 января
Сегодня, 23 января, состоялся один матч 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур. Результаты 23 января:
- «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:27, 18:25, 26:24, 26:28).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс».
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