Женская Суперлига: расписание игрового дня 24 января

Сегодня, 24 января, состоятся матчи 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур (время московское):

18:00. «Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск);

18:00. «Динамо» М (Москва) — «Омичка» (Омская область);

19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Минчанка» (Минск);

19:00. «Динамо» Кр (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».