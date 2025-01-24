Женская Суперлига: расписание игрового дня 24 января
Сегодня, 24 января, состоятся матчи 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур (время московское):
- 18:00. «Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск);
- 18:00. «Динамо» М (Москва) — «Омичка» (Омская область);
- 19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Минчанка» (Минск);
- 19:00. «Динамо» Кр (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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