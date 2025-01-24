Словенская волейболистка Павлович Мори рассказала о своих любимых местах в Москве

Словенская волейболистка подмосковного «Заречья» Ева Павлович Мори поделилась своими любимыми местами в Москве.

«Всё. Посмотрела Красную площадь, ВДНХ, кое-какие рестораны. Прокатилась по реке. Хотела бы в Большой театр, но пока только погуляла рядом. Планирую посетить балет. Очень люблю балет. Все говорят, что стоит посетить. Как появится свободное время, обязательно пойду. Мне очень нравится Москва. Для меня это один из лучших городов мира!» — рассказала Павлович Мори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее словенка продлила контракт с подмосковным клубом ещё на два сезона.