«Просто обожаю тренера». Ева Павлович Мори рассказала о работе с Константином Ушаковым

Связующая «Заречья» Ева Павлович Мори рассказала о взаимоотношениях с главным тренером команды Константином Ушаковым.

«Я правда обожаю его. Мы делаем много упражнений для связующих. И я понимаю его, понимаю, что он хочет от меня. А он хочет от меня большего. И мне нравится, когда он говорит мне, что делать или что бы он сделал, что было бы лучшим вариантом. Во время игры он обычно оставляет меня наедине с собой — может сказать что-то, но обычно доверяет мне игру полностью.

Даже на тренировках я пытаюсь пасовать сложные мячи центральным блокирующим. И Костя говорит мне: «Убери, убери. Вот это нет. Невозможно так пасовать». (Смеётся.) Мы даже шутим, он говорит: «Убери Де Чекко. Нет, сейчас не Де Чекко», — сказала Павлович Мори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.