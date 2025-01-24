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Ева Павлович Мори рассказала, что смотрит на российском телевидении

Ева Павлович Мори рассказала, что смотрит на российском телевидении
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Словенская связующая «Заречья» Ева Павлович Мори рассказала, какие передачи она смотрит на российском телевидении.

«Стараюсь как можно больше слушать и пытаюсь смотреть телевизор на русском. Даже начала думать на русском. И стала говорить более-менее нормально.

Моя любимая телепередача — волейбол. Я смотрю все игры. Все девочки знают это. И даже шутят: «Ооо, Ева снова смотрит волейбол» (смеётся). У нас выходной, но я всё равно смотрю волейбол. Только его», — рассказала Павлович Мори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее связующая сборной Словении продлила контракт с подмосковным клубом ещё на два сезона.

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