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Московское «Динамо» одержало победу над «Омичкой» в матче женской Суперлиги

Московское «Динамо» одержало победу над «Омичкой» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 24 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Омичку» (Омск) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Омичка: Антонова, Кроткова, Воситова, Лопато, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 36 очков. «Омичка» располагается на 11-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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