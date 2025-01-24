Московское «Динамо» одержало победу над «Омичкой» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 24 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Омичку» (Омск) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22).

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 36 очков. «Омичка» располагается на 11-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».