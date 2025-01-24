Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Минчанку» в 20-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 24 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» одержали победу над «Минчанкой» (Минск) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

В турнирной таблице московское «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 57 очков. «Минчанка» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».