Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Минчанку» в 20-м туре женской Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Минчанку» в 20-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 24 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» одержали победу над «Минчанкой» (Минск) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Голодухина, Бурак, Касаткина

В турнирной таблице московское «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 57 очков. «Минчанка» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!
Эксклюзив
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android