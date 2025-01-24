Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Минчанку» в 20-м туре женской Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 24 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» одержали победу над «Минчанкой» (Минск) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Голодухина, Бурак, Касаткина
В турнирной таблице московское «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 57 очков. «Минчанка» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
20:42
-
20:32
-
19:46
-
17:41
-
17:06
-
16:23
-
10:27
-
10:18
- 23 января 2025
-
22:30
-
09:37
- 22 января 2025
-
20:53
-
20:36
-
14:55
-
11:43
- 20 января 2025
-
22:50
-
22:33
-
22:17
-
22:07
-
21:49
-
09:33
- 19 января 2025
-
22:19
-
21:55
-
18:41
-
18:22
-
18:01
-
17:46
-
17:08
-
10:21
-
10:16
- 18 января 2025
-
23:46
-
23:41
-
20:50
-
20:05
-
19:16
-
10:00