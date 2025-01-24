«Белогорье» уверенно обыграло «Оренбуржье» в матче чемпионата России по волейболу

Сегодня, 24 января, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов «Оренбуржье» (Оренбург) в матче 23-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

В турнирной таблице «Белогорье» занимает второе место с результатом 47 очков. «Оренбуржье» располагается на 12-й строчке с результатом 15 очков. Лидером является казанский «Зенит» (56 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.