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«Белогорье» уверенно обыграло «Оренбуржье» в матче чемпионата России по волейболу

«Белогорье» уверенно обыграло «Оренбуржье» в матче чемпионата России по волейболу
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Сегодня, 24 января, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов «Оренбуржье» (Оренбург) в матче 23-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев

В турнирной таблице «Белогорье» занимает второе место с результатом 47 очков. «Оренбуржье» располагается на 12-й строчке с результатом 15 очков. Лидером является казанский «Зенит» (56 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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