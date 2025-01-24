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«Догнать, дожать и довести до победы» Доигровщица «Заречья» — о победе над «Ленинградкой»

«Догнать, дожать и довести до победы» Доигровщица «Заречья» — о победе над «Ленинградкой»
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Доигровщица «Заречья-Одинцово» Алина Богданова прокомментировала результат матча с «Ленинградкой» в рамках 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 28:26) в пользу подмосковного клуба.

«Мы вышли очень настроенные на матч, когда говорят: «У них глаза блестели». Очень хотели выиграть, так как в прошлую игру с «Ленинградкой» дома у нас это не получилось. Мы были единым механизмом, достали очень много сложных мячей в защите, помогали друг другу в любой ситуации. Сыграли все вместе.

Первые две партии сыграли более уверенно, потом произошла ротация у «Ленинградки», и игра выровнялась. Могли взять 3:0, но перевели игру в четвёртый сет. Хорошо помогла нашей команде замена диагонального, и мы, значительно отставая в четвёртом сете, вроде бы мысленно переходя в пятую партию, смогли за одну расстановку выйти в +1, догнать, дожать и довести до победы. Это очень радует.

Мы вторую игру показываем, что «Заречье» не сдаётся при любом счете. Конечно, мы все рады этой победе!», — сказала Богданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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