Мужская Суперлига: результаты игрового дня 24 января

Сегодня, 24 января, состоялись матчи 23-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 23-й тур:

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «АСК» (Нижний Новгород) — 0:3 (21:25, 23:25, 22:25).

«Белогорье» (Белгород) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.