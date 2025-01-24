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Женская Суперлига: результаты игрового дня 24 января

Женская Суперлига: результаты игрового дня 24 января
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Сегодня, 24 января, состоялись матчи 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур:

  • «Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (18:25, 15:25, 25:19, 25:20, 16:18);
  • «Динамо» М (Москва) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:20, 27:25, 25:22);
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:17, 25:13, 25:16);
  • «Динамо» Кр (Краснодар) — «Тулица» (Тульская область) — 2:3 (25:20, 25:22, 17:25, 20:25, 6:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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