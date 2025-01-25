Мужская Суперлига: расписание игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, состоятся матчи 23-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 23-й тур (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Ленинградская область).

15:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой).

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Енисей» (Красноярск).

18:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.