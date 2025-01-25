«Локомотив» одолел «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России по волейболу
Поделиться
Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 23-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 25:17, 29:27, 15:13).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (48 очков). «Динамо-ЛО» располагается на седьмой строчке с 38 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2025
-
17:59
-
09:35
-
09:31
- 24 января 2025
-
23:55
-
23:45
-
21:52
-
20:42
-
20:32
-
19:46
-
17:41
-
17:06
-
16:23
-
10:27
-
10:18
- 23 января 2025
-
22:30
-
09:37
- 22 января 2025
-
20:53
-
20:36
-
14:55
-
11:43
- 20 января 2025
-
22:50
-
22:33
-
22:17
-
22:07
-
21:49
-
09:33
- 19 января 2025
-
22:19
-
21:55
-
18:41
-
18:22
-
18:01
-
17:46
-
17:08
-
10:21
-
10:16