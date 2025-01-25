«Локомотив» одолел «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 23-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 25:17, 29:27, 15:13).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (48 очков). «Динамо-ЛО» располагается на седьмой строчке с 38 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.