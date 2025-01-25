Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче 23-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 25 января, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли московское «Динамо». Матч 23-го тура мужской Суперлиги завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23).

В турнирной таблице Суперлиги казанский «Зенит» занимает первое место с 59 очками. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке. На счету столичного клуба 46 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.