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Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче 23-го тура мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче 23-го тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 25 января, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли московское «Динамо». Матч 23-го тура мужской Суперлиги завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш

В турнирной таблице Суперлиги казанский «Зенит» занимает первое место с 59 очками. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке. На счету столичного клуба 46 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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