Калининградский «Локомотив» неожиданно уступил «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги

«Локомотив» из Калининграда неожиданно уступил волейболисткам «Динамо-Метар» (Челябинск) в домашнем матче 20-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 2:3 (22:25, 25:19, 19:25, 25:21, 10:15) в пользу челябинского клуба.

«Локомотив» (48) располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Динамо-Метар» (28) — на седьмой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».