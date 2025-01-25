Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Калининградский «Локомотив» неожиданно уступил «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги

Калининградский «Локомотив» неожиданно уступил «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги
Комментарии

«Локомотив» из Калининграда неожиданно уступил волейболисткам «Динамо-Метар» (Челябинск) в домашнем матче 20-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 2:3 (22:25, 25:19, 19:25, 25:21, 10:15) в пользу челябинского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
25 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Динамо-Метар
Челябинск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

«Локомотив» (48) располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Динамо-Метар» (28) — на седьмой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!
Эксклюзив
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android