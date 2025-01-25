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«Мы заложники своего состояния». Гончарова — о победе «Динамо» над «Омичкой»

«Мы заложники своего состояния». Гончарова — о победе «Динамо» над «Омичкой»
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Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова прокомментировала победу команды над «Омичкой» в рамках 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Омичка: Антонова, Кроткова, Воситова, Лопато, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк

«Результат 3:0, чему я рада. Но командная игра пока у нас не очень слажена, очень много ошибок допускаем. Работаем-работаем, а ошибки пока никуда не уходят. С более сильными соперниками нам будет намного тяжелее, если будем совершать столько ошибок. Будем ещё больше работать, чтобы добиться более чистой игры.

Борьба во второй партии связана с ошибками «Динамо»? Да, мы заложники своего состояния. Когда за мячом не успеваем в защите, либо не добиваем до пола, сразу возникают трудности», – приводит слова Гончаровой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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