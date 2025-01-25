«Мы заложники своего состояния». Гончарова — о победе «Динамо» над «Омичкой»

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова прокомментировала победу команды над «Омичкой» в рамках 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:22).

«Результат 3:0, чему я рада. Но командная игра пока у нас не очень слажена, очень много ошибок допускаем. Работаем-работаем, а ошибки пока никуда не уходят. С более сильными соперниками нам будет намного тяжелее, если будем совершать столько ошибок. Будем ещё больше работать, чтобы добиться более чистой игры.

Борьба во второй партии связана с ошибками «Динамо»? Да, мы заложники своего состояния. Когда за мячом не успеваем в защите, либо не добиваем до пола, сразу возникают трудности», – приводит слова Гончаровой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.