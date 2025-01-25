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Тренер «Динамо-Ак Барс»: когда играешь с командами не своего уровня, расслабляешься

Тренер «Динамо-Ак Барс»: когда играешь с командами не своего уровня, расслабляешься
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Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Желько Булатович оценил победу команды в матче с «Минчанкой» в рамках 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Голодухина, Бурак, Касаткина

«Важно было серьёзно войти в игру. Иногда, когда играешь с командами не своего уровня, расслабляешься. Но сегодня мы играли сосредоточенно с первого очка, поэтому проблем не возникло. В начале матча были трудности с организацией атаки, но в процессе игры всё наладилось, и в итоге победа была лёгкой.

Какие ожидания от игры с «Локомотивом»? Когда тренируешься и работаешь, то всегда идёшь на игру с настроем на победу. Это нормально, никто же не выходит на поле с ожиданием поражения. Мы постараемся выиграть, а результат увидим в игре. У нас впереди ещё много матчей, но самое важное — плей-офф. Всё остальное не так критично», — приводит слова Булатовича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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