Тренер «Динамо-Ак Барс»: когда играешь с командами не своего уровня, расслабляешься

Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Желько Булатович оценил победу команды в матче с «Минчанкой» в рамках 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

«Важно было серьёзно войти в игру. Иногда, когда играешь с командами не своего уровня, расслабляешься. Но сегодня мы играли сосредоточенно с первого очка, поэтому проблем не возникло. В начале матча были трудности с организацией атаки, но в процессе игры всё наладилось, и в итоге победа была лёгкой.

Какие ожидания от игры с «Локомотивом»? Когда тренируешься и работаешь, то всегда идёшь на игру с настроем на победу. Это нормально, никто же не выходит на поле с ожиданием поражения. Мы постараемся выиграть, а результат увидим в игре. У нас впереди ещё много матчей, но самое важное — плей-офф. Всё остальное не так критично», — приводит слова Булатовича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.