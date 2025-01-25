Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, состоялись матчи 23-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 23-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - 3:2 (21:25, 21:25, 25:17, 29:27, 15:13).

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:21, 30:32, 25:21, 25:21).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (21:25, 25:18, 25:27, 16:25).

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.