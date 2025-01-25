Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 января

Сегодня, 25 января, состоялся матч 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур:

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».