Мужская Суперлига: расписание игрового дня 26 января
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Сегодня, 26 января, состоятся матчи 23-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 23-й тур (время московское):
- 13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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