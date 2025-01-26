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«Зенит» СПб обыграл «Кузбасс» в матче 23-го тура мужской Суперлиги

«Зенит» СПб обыграл «Кузбасс» в матче 23-го тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 25 января, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над хозяевами встречи, кемеровским «Кузбассом», в матче 23-го тура чемпионата России, который завершился со счётом 3-2 (30:28, 25:15, 23:25, 22:25, 15:13).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кузбасс: Коваликов, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Зенит» смог забрать первый сет со счётом 30:28. Во втором отрезке матча «Зенит» уверенно выиграл 25:15. Третий сет остался за «Кузбассом» — 25:23. В четвёртом сете хозяева смогли одержать победу, что привело к тай-брейку. В концовке партии сильнее оказались гости, которые с минимальным преимуществом смогли обыграть хозяев со счётом 15:13.

Эта победа стала для «Зенита» 13-й подряд, что позволило команде подняться на второе место в турнирной таблице Суперлиги с 49 очками. «Зенит-Казань» занимает первое место с 59 очками. «Кузбасс» находится на 10-м место, имея в активе восемь побед и 13 поражений. Следующий матч санкт-петербургский «Зенит» проведёт на выезде с казанским «Зенитом».

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