«Зенит» СПб обыграл «Кузбасс» в матче 23-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 25 января, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над хозяевами встречи, кемеровским «Кузбассом», в матче 23-го тура чемпионата России, который завершился со счётом 3-2 (30:28, 25:15, 23:25, 22:25, 15:13).
«Зенит» смог забрать первый сет со счётом 30:28. Во втором отрезке матча «Зенит» уверенно выиграл 25:15. Третий сет остался за «Кузбассом» — 25:23. В четвёртом сете хозяева смогли одержать победу, что привело к тай-брейку. В концовке партии сильнее оказались гости, которые с минимальным преимуществом смогли обыграть хозяев со счётом 15:13.
Эта победа стала для «Зенита» 13-й подряд, что позволило команде подняться на второе место в турнирной таблице Суперлиги с 49 очками. «Зенит-Казань» занимает первое место с 59 очками. «Кузбасс» находится на 10-м место, имея в активе восемь побед и 13 поражений. Следующий матч санкт-петербургский «Зенит» проведёт на выезде с казанским «Зенитом».
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