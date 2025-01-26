Волейболистки «Спарты» потерпели 17-е подряд поражение, уступив «Уралочке-НТМК»

Сегодня, 26 января, волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 17-е поражение подряд.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает шестое место. В активе команды 39 очков. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».