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Волейболистки «Спарты» потерпели 17-е подряд поражение, уступив «Уралочке-НТМК»

Волейболистки «Спарты» потерпели 17-е подряд поражение, уступив «Уралочке-НТМК»
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Сегодня, 26 января, волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 20-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 17-е поражение подряд.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
26 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 0
Спарта
Нижний Новгород
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает шестое место. В активе команды 39 очков. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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