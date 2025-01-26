Мужская Суперлига: результаты игрового дня 26 января

Сегодня, 26 января, состоялся один матч 23-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 23-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (28:30, 15:25, 25:23, 25:22: 13:15).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12. Действующим чемпионом чемпионата России по волейболу является казанский «Зенит».