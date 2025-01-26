Женская Суперлига: результаты игрового дня 26 января

Сегодня, 26 января, состоялся один матч 20-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 20-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».