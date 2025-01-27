«Верона» Константина Абаева уступила «Чивитанове» в финале Кубка Италии

В минувшие выходные в Италии состоялся «Финал четырёх» национального Кубка. «Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, впервые в своей истории вышла в финал турнира, где уступила «Чивитанове» 2:3 (24:26, 15:25, 25:23, 25:21, 10:15).

В решающем матче россиянин отыграл все пять сетов, за которые набрал четыре очка: два — на блоке и по одному в атаке и с подачи.

Днём ранее в полуфинале «Верона» отыгралась с 0:2 по сетам у лидера итальянской Серии А1 — «Перуджи». В свою очередь, «Чивитанова» в пяти сетах сломила сопротивление «Трентино». Для команды Джампаоло Медеи Кубок Италии стал первым с 2021 года.