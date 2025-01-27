Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура
Комментарии

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 26 января 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщик Сэм Деру («Зенит-Казань»), блокирующий Артем Мельников («Динамо-Урал»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Майка Кристенсон («Зенит-Казань») и либеро Никита Нагаец («Газпром-Югра»).

Лучшим новичком 23-го тура признан Дмитрий Филиппов (АСК).

Напомним, после 23 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 59 очков.

Материалы по теме
«Зенит» СПб обыграл «Кузбасс» в матче 23-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android