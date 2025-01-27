Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 26 января 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщик Сэм Деру («Зенит-Казань»), блокирующий Артем Мельников («Динамо-Урал»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Майка Кристенсон («Зенит-Казань») и либеро Никита Нагаец («Газпром-Югра»).

Лучшим новичком 23-го тура признан Дмитрий Филиппов (АСК).

Напомним, после 23 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 59 очков.