«У нашего тренера есть секретные техники». Виктория Руссу — о победе над «Локомотивом»

Волейболистка челябинского «Динамо-Метар» Виктория Руссу поделилась эмоциями после гостевой победы над калининградским «Локомотивом» (3:2) в матче 20-го тура женской Суперлиги.

«Мы сегодня играли в своё удовольствие! У нашего тренера есть свои секретные техники и фишки, как настроить команду. Думаю, сегодня они сработали в полной мере! Плюс всегда приятно играть в таком большом зале, с крутой атмосферой. Думаю, такое количество болельщиков только подначивает на хорошую игру. Приятно выйти из такой встречи победителем, плюс для нас это было важно, мы наконец прервали череду плохих игр!» — сказала Руссу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

После этой победы «Динамо-Метар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, одержав 11 побед в 20 матчах. У калининградского клуба 16 побед и второе место.