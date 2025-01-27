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«У нашего тренера есть секретные техники». Виктория Руссу — о победе над «Локомотивом»

«У нашего тренера есть секретные техники». Виктория Руссу — о победе над «Локомотивом»
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Волейболистка челябинского «Динамо-Метар» Виктория Руссу поделилась эмоциями после гостевой победы над калининградским «Локомотивом» (3:2) в матче 20-го тура женской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
25 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Динамо-Метар
Челябинск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

«Мы сегодня играли в своё удовольствие! У нашего тренера есть свои секретные техники и фишки, как настроить команду. Думаю, сегодня они сработали в полной мере! Плюс всегда приятно играть в таком большом зале, с крутой атмосферой. Думаю, такое количество болельщиков только подначивает на хорошую игру. Приятно выйти из такой встречи победителем, плюс для нас это было важно, мы наконец прервали череду плохих игр!» — сказала Руссу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

После этой победы «Динамо-Метар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, одержав 11 побед в 20 матчах. У калининградского клуба 16 побед и второе место.

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