Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 20-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 20-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги, который завершился 26 января 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщица Полина Ковалева («Тулица»), блокирующая Анастасия Жаброва («Заречье-Одинцово»), диагональная Жанна Синкевич («Тулица»), связующая Ева Павлович («Заречье-Одинцово») и либеро Алла Галкина («Локомотив К»).

Лучшим новичком 20-го тура признана Екатерина Гатина («Динамо-Метар»).

Напомним, после 20 туров первое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги занимает «Динамо-Ак Барс», в активе команды 57 очков.