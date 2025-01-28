Экс-тренер «Белогорья» и «Кузбасса» возглавил мужскую сборную Сербии
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Румынский специалист Георге Крету стал новым главным тренером мужской волейбольной сборной Сербии. Контракт с 57-летним специалистом заключён до Олимпиады-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе. Об этом объявила Федерация волейбола Сербии.
Сейчас Крету работает в чемпионате Польши, в «Скре» из Бельхатова. Ранее наставник покинул мужскую сборную Словении, с которой он дошёл до четвертьфинала Олимпиады-2024 в Париже. Есть в карьере румына и работа в российской Суперлиге. В сезоне-2017/2018 он работал в «Белогорье», а двумя годами позже провёл один сезон в кемеровском «Кузбассе».
Сборная Сербии не вышла из группы на Олимпиаде в Париже. После этого её покинул Игор Колакович.
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