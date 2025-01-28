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Стало известно, какой город примет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу

Стало известно, какой город примет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что «Финал шести» мужского Кубка России примет Казань. Розыгрыш, посвящённый памяти Константина Кузьмича Ревы, пройдёт с 6 по 11 мая 2025 года.

«Поводом к принятию этого решения послужил 25-летний юбилей, который празднует в этом году волейбольный клуб «Зенит-Казань», являющийся самым титулованным, 12-кратным обладателем Кубка России. Кроме того, казанский «Зенит» является 12-кратным чемпионом России, 5-кратным победителем Лиги чемпионов. В его составе присутствуют победители и призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и победители мировых и европейских молодежных первенств», — объяснила свой выбор ВФБ.

В «Финал шести» Кубка России по волейболу напрямую квалифицируются четыре лучшие команды розыгрыша чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Ещё 16 команд (уровня Суперлига и Высшей лиги А), разделённые на четыре группы, начнут турнир с группового этапа. Он состоится с 3 по 6 апреля. Победители групп выйдут в раунд плей-офф. В нём победители двух противостояний определятся по сумме двух матчей с возможным «золотым сетом».

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