Стало известно, какой город примет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что «Финал шести» мужского Кубка России примет Казань. Розыгрыш, посвящённый памяти Константина Кузьмича Ревы, пройдёт с 6 по 11 мая 2025 года.

«Поводом к принятию этого решения послужил 25-летний юбилей, который празднует в этом году волейбольный клуб «Зенит-Казань», являющийся самым титулованным, 12-кратным обладателем Кубка России. Кроме того, казанский «Зенит» является 12-кратным чемпионом России, 5-кратным победителем Лиги чемпионов. В его составе присутствуют победители и призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и победители мировых и европейских молодежных первенств», — объяснила свой выбор ВФБ.

В «Финал шести» Кубка России по волейболу напрямую квалифицируются четыре лучшие команды розыгрыша чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Ещё 16 команд (уровня Суперлига и Высшей лиги А), разделённые на четыре группы, начнут турнир с группового этапа. Он состоится с 3 по 6 апреля. Победители групп выйдут в раунд плей-офф. В нём победители двух противостояний определятся по сумме двух матчей с возможным «золотым сетом».