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Брянский сохранил место на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу

Брянский сохранил место на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский продолжит работу на посту наставника мужской сборной России по волейболу. Это решение было принято сегодня, 28 января в Москве на заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«У нас нет нареканий ни к работе Константина Брянского, ни к его подходу в тех сложных условиях, в которых он возглавляет национальную команду. Поэтому решение продолжить сотрудничество с Константином Владиславовичем было единогласным. Он работает в тесной связке как с наставниками команд Суперлиги, так и с кураторами юниорских и молодёжных сборных различных возрастов. Держит руку на пульсе и обеспечивает определённую преемственность в команде. Наша сборная находится в тонусе и готова вернуться в международные турниры в любой момент», — прокомментировал решение президент ВФВ Станислав Шевченко.

Брянский тренирует сборную России с 2022 года. Команда отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации в Украине.

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