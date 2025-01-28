Брянский сохранил место на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский продолжит работу на посту наставника мужской сборной России по волейболу. Это решение было принято сегодня, 28 января в Москве на заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«У нас нет нареканий ни к работе Константина Брянского, ни к его подходу в тех сложных условиях, в которых он возглавляет национальную команду. Поэтому решение продолжить сотрудничество с Константином Владиславовичем было единогласным. Он работает в тесной связке как с наставниками команд Суперлиги, так и с кураторами юниорских и молодёжных сборных различных возрастов. Держит руку на пульсе и обеспечивает определённую преемственность в команде. Наша сборная находится в тонусе и готова вернуться в международные турниры в любой момент», — прокомментировал решение президент ВФВ Станислав Шевченко.

Брянский тренирует сборную России с 2022 года. Команда отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации в Украине.