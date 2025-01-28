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Россиянки в итальянской Серии А1: Капралова – MVP, Акимова – впервые в заявке после травмы

В Италии завершился 20-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 44 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, уступил «Перудже» со счётом 2:3 (18:25, 22:25, 25:19, 25:20, 14:16). Толок набрала 23 очка, Акимова впервые появилась в заявке на матч после долгого периода восстановления, но на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:2 (23:25, 25:18, 18:25, 25:16, 15:9) победил «Иль Бизонте Ференце». Россиянка набрала 21 очко и была признана MVP матча.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь со счётом 3:0 (25:13, 25:22, 25:14) победил «Рому». Россиянка на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 0:3 (18:25, 19:25, 17:25) уступил «Имоко Конельяно». Ляшко на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (20:25, 25:19, 37:35, 25:23) победил «Бергамо». Антропова набрала 24 очка, Котикова на площадку не вышла.

После 20-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой сохранили второе место в турнирной таблице. «Новара» Толок и Акимовой опустилась с третьего на четвёртое место, «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь сохранили пятое и восьмое места соответственно. «Кунео» Капраловой поднялся с 12-го на 11-е место.