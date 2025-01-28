Россиянки в 18-м туре турецкой Лиги Султанлар: «Фенербахче» Федоровцевой потерял лидерство

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Турции завершился 18-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 75 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:1 (25:21, 25:16, 26:28, 25:21) победил «Нилуфер». Лазарева набрала 26 очков, Курило – 14 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) победил «Сарыер». Россиянка набрала 17 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:0 (25:14, 25:23, 25:20) победил «Арас Карго». Кочурина очков не набрала.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой уступил «Экзачибаши» со счётом 2:3 (25:16, 21:25, 25:23, 19:25, 11:15). Россиянка набрала 18 очков.

После 18-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой потерял лидирующую позицию в турнирной таблице и опустился на второе место. «Вакифбанк» Марковой, «Зерен Спор» Кочуриной и «Кузейбору» Лазаревой и Курило сохранили третье, шестое и седьмое места соответственно.