«Хочется найти себе алиби». Алекно – о матче между «Зенитом» и «Кузбассом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился эмоциями после победы команды над кемеровским «Кузбассом» в рамках 23-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (30:28, 25:15, 22:25, 22:25, 15:13).

«Кузбасс» играет всемером, тяжело играть, зал несёт эту команду. Рабочая победа, рабочая игра для нашего состояния, хочется найти алиби себе: ночной перелёт, разница во времени, тренировались, не тренировались, поэтому для нас ключевой была первая партия.

Очень рад, что победили, очень важно, соперник непростой, очень доволен результатом», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.