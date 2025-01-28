«Я такого не припомню». Вербов — о победе казанского «Зенита» над московским «Динамо»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал результат встречи с московским «Динамо» в рамках 23-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23) в пользу казанцев.

«Давайте не будем забывать, что напротив практически сборная России. Это достойнейший соперник, «Динамо» — суперкоманда. Думаю, все зрители должны быть в восторге от матча, от его качества, от спасений невероятных. Несмотря на счёт 3:1, интрига до последнего сохранялась. Вот этот накал прямо в воздухе витал. Даже когда ты ведешь +4, ты понимаешь, что это всё настолько тонко и настолько рядом.

«Динамо» за счёт этого одного супермяча в четвёртом сете вернулось. Под каким углом там Каюмов вернул мяч — я такого не припомню, если честно. Динамовцы в этот момент прямо почувствовали кровь, и я очень рад, что мы выиграли. Эта концовка четвёртой партии дорогого стоит.

Конечно, стоит отметить возвращение Сэма Деру. Я не раз говорил, что это ключевой игрок нашей команды с точки зрения психологии. И для Майки Кристенсона с точки зрения его стиля игры и его скорости. Сегодня «Динамо» было гораздо сложнее за нами угнаться, и наш показатель атаки с позитивного приёма о многом говорит», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.