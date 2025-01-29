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Россиянка Анастасия Азанова продолжит карьеру в Турции

Россиянка Анастасия Азанова продолжит карьеру в Турции
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34-летняя российская диагональная Анастасия Азанова и саратовский волейбольный клуб «Протон» расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

В клубе также сообщили, что Азанова продолжит карьеру в турецком чемпионате без уточнения подробностей о команде. Напомним, в Лиге Султанлар сейчас выступают сразу пять россиянок: Арина Федоровцева, Марина Маркова, Елизавета Кочурина, Анна Лазарева и Маргарита Курило.

Азанова перешла в саратовский «Протон» перед началом текущего сезона, прошлый она провела в «Динамо-Метар». Она также выступала за красноярский «Енисей», «Тулицу», нижегородскую «Спарту», «Сахалин». В сезоне-2017/2018 диагональная играла за казахстанский «Эртис».

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