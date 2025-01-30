Мужская Суперлига: расписание игрового дня 30 января

Сегодня, 30 января, состоится матч 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур (время московское):

18:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва).

В турнирной таблице московское «Динамо» идёт на пятом месте, «НОВА» занимает 13-ю строчку.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.