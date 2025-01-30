Определились участники плей-офф мужской Лиги чемпионов

Вчера завершился групповой этап мужской волейбольной Лиги чемпионов. В плей-офф вышли 11 команд.

В четвертьфиналы вышли пять победителей групп — польские «Варшава», «Заверце» и «Ястшембски», а также итальянские «Монца» и «Перуджа». Итальянские клубы в 1/4 финала встретятся друг с другом.

Ещё шесть команд сыграют дополнительный раунд плей-офф. В него попали клубы, занявшие вторые места в своих группах, — немецкие «Берлин» и «Люнебург», греческий «Олимпиакос», итальянский «Милан», турецкий «Халкбанк», а также лучшая команда из занявших третьи места — французский «Сен-Назер».

Пары раунда плей-офф выглядят следующим образом:

«Сен-Назер» — «Олимпиакос» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Ястшембски»);

«Люнебург» — «Берлин» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Заверце»);

«Халкбанк» — «Милан» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Варшавой»);

Даты матчей будут определены позднее.