Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились участники плей-офф мужской Лиги чемпионов

Определились участники плей-офф мужской Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера завершился групповой этап мужской волейбольной Лиги чемпионов. В плей-офф вышли 11 команд.

В четвертьфиналы вышли пять победителей групп — польские «Варшава», «Заверце» и «Ястшембски», а также итальянские «Монца» и «Перуджа». Итальянские клубы в 1/4 финала встретятся друг с другом.

Ещё шесть команд сыграют дополнительный раунд плей-офф. В него попали клубы, занявшие вторые места в своих группах, — немецкие «Берлин» и «Люнебург», греческий «Олимпиакос», итальянский «Милан», турецкий «Халкбанк», а также лучшая команда из занявших третьи места — французский «Сен-Назер».

Пары раунда плей-офф выглядят следующим образом:

«Сен-Назер» — «Олимпиакос» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Ястшембски»);

«Люнебург» — «Берлин» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Заверце»);

«Халкбанк» — «Милан» (победитель в 1/4 финала сыграет с «Варшавой»);

Даты матчей будут определены позднее.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android