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Московское «Динамо» обыграло «Нову» в 24-м туре мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Нову» в 24-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 30 января, московское «Динамо» обыграло волейболистов новокуйбышевской «Новы» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
30 января 2025, четверг. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Аксютин, Терентьев, Литвинов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место с результатом 49 очков. «Нова» располагается на 13-й строчке (14 очков).

Далее московское «Динамо» сыграет с волейболистами АСК (Нижний Новгород). Спортсмены «Новы» встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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