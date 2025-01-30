Московское «Динамо» обыграло «Нову» в 24-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 30 января, московское «Динамо» обыграло волейболистов новокуйбышевской «Новы» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:15).

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место с результатом 49 очков. «Нова» располагается на 13-й строчке (14 очков).

Далее московское «Динамо» сыграет с волейболистами АСК (Нижний Новгород). Спортсмены «Новы» встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.