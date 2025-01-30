Мужская Суперлига: результаты игрового дня 30 января

Сегодня, 30 января, состоялся матч 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур. Результаты 30 января:

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (15:25, 14:25, 15:25).

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место с результатом 49 очков. «Нова» располагается на 13-й строчке (14 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.