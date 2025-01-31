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Павел Забуслаев покинул пост главного тренера краснодарского «Динамо»

Павел Забуслаев покинул пост главного тренера краснодарского «Динамо»
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Российский и казахстанский волейболист, российский волейбольный тренер Павел Забуслаев покинул пост главного тренера краснодарского «Динамо» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Забуслаев продолжит работу в «Динамо» Краснодар в другой роли. В клубе специалист отработал три сезона.

Тренер Алексей Бабешин возглавил краснодарское «Динамо», сменив на посту Забуслаева. Краснодарское «Динамо» за шесть туров до финиша регулярного чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, замыкая зону плей-офф. Отрыв от «Протона» – три очка, от «Тулицы» – две победы и 11 очков.

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