Российский и казахстанский волейболист, российский волейбольный тренер Павел Забуслаев покинул пост главного тренера краснодарского «Динамо» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Забуслаев продолжит работу в «Динамо» Краснодар в другой роли. В клубе специалист отработал три сезона.

Тренер Алексей Бабешин возглавил краснодарское «Динамо», сменив на посту Забуслаева. Краснодарское «Динамо» за шесть туров до финиша регулярного чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, замыкая зону плей-офф. Отрыв от «Протона» – три очка, от «Тулицы» – две победы и 11 очков.