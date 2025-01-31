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Алексей Бабешин возглавил краснодарское «Динамо»

Алексей Бабешин возглавил краснодарское «Динамо»
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Российский волейбольный тренер Алексей Бабешин возглавил краснодарское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он сменил в должности главного тренера Павла Забуслаева, который ранее покинул пост из-за болезни.

Бабешин начинал нынешний сезон в качестве главного тренера «Тулицы», но в декабре стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Для специалиста это был первый опыт работы с женской командой.

Краснодарское «Динамо» за шесть туров до финиша регулярного чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, замыкая зону плей-офф. Отрыв от «Протона» – три очка, от «Тулицы» – две победы и 11 очков.

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