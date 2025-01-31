«Пою греческий и российский гимны». Дмитрий Филиппов — о том, какую страну считает родной

Греческий связующий нижегородского АСК Дмитрий Филиппов рассказал о том, гражданином какой страны он считает себя.

«Меня пригласили греки на просмотр в «Панатинаикос», там играли бразильцы – Данте, Марсело. И мне сказали, что могу поменять спортивное гражданство на греческое. Я согласился, так как уже прожил там много лет, знаю язык. Затем подождал два года карантина и получил греческое гражданство. Считаю, что сделал всё правильно. Да, может, сейчас бы и хотел поиграть как россиянин. Но насколько мне известно, дважды гражданство нельзя менять, только раз.

Считаю себя человеком мира, могу тебе сказать так (смеётся). Я прожил много лет в Греции. Для меня она как родина. Но и Россия для меня родина, потому что все родственники у меня здесь. Гимн пою я греческий и российский. Я считаю себя греком с русской кровью, если можно так сказать», — рассказал Филиппов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.