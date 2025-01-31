Волейболист Филиппов рассказал, почему не хочет играть под руководством отца

Связующий АСК Дмитрий Филиппов объяснил, почему не хотел бы выступать в команде, которую тренирует его отец — Юрий Филиппов.

«Я считаю, что отцу с сыном тяжело работать в одной команде. Потому что как ни работай, как ни играй, всё равно будут разговоры. Я этого не люблю. Да, у нас в тот раз хорошо получилось в ПАОКе, мы выиграли Кубок, однако если бы поступило вновь предложение поработать с отцом, то я бы, наверное, не согласился. Потому что это тяжело в психологическом плане. Но против играть интересно (улыбается)», — рассказал Филиппов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Сейчас Юрий Филиппов возглавляет клуб мужской Суперлиги — красноярский «Енисей».