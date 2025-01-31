«Выберу Италию, но и от России не откажусь». Дмитрий Филиппов — о тренерской карьере

Связующий АСК Дмитрий Филиппов рассказал о возможной работе тренером в будущем.

«По завершении карьеры планирую стать тренером. У меня с 2008 года есть тетради различных тренеров, с кем работал в своё время. Я прошёл через многих итальянских тренеров, таких как Лоренцо Бернарди, Роберто Пьяцца, Мауро Берутто, Флавио Гулинелли. Много тренеров было в моей карьере. И с 18 лет я веду записи в тетрадях.

Работать хотел бы в Италии. Потому что эта страна — Мекка волейбола. Для меня это очень интересный чемпионат, где много тактики. И если когда-то возможность представится тренировать, то выберу Италию. Но и от России тоже не откажусь», — отметил Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.